Qué implica el nuevo cargo de García Cuerva en el Vaticano tras la visita a Devoto

El Papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires y nacido en Río Gallegos, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del servicio de animación de la pastoral penitenciaria, un organismo de alcance mundial creado para fortalecer y articular el trabajo de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad. Según se informó en La Mañana de LU12 a partir del boletín oficial de la Santa Sede y la agencia informativa católica argentina, el nombramiento se conoció poco más de dos semanas después de que el pontífice y el prelado compartieran la visita a la cárcel de Villa Devoto durante el viaje apostólico a la Argentina.

García Cuerva ejercerá esta función durante un período de cinco años dentro de una estructura vinculada al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Durante el programa se aclaró que no se trata de una tarea presencial en una sola unidad carcelaria, sino de un cargo de coordinación en el Vaticano enfocado en los servicios penitenciarios y en el trabajo pastoral que se realiza con quienes están privados de su libertad.

La Santa Sede también comunicó el ascenso de otro sacerdote argentino dentro de la Curia Romana: León XIV nombró a monseñor Gabriel Marcelo Viola Cosalángue como jefe de protocolo de la Secretaría de Estado, organismo central encargado de asistir al pontífice en el gobierno de la Iglesia y en las relaciones diplomáticas. Cosalángue nació en Paraná, Entre Ríos, el 24 de enero de 1974, fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999, es licenciado en teología dogmática y se desempeñaba como consejero de la Nunciatura en la sección para los asuntos generales de esa misma dependencia.

En el pase radial se destacó el peso institucional de García Cuerva tanto en la Iglesia Católica Argentina como en el Vaticano, donde ya contaba con una designación previa vinculada al Papa Francisco, y se subrayó la repercusión del paso de León XIV por el país, marcado por la cercanía con los internos de Villa Devoto y por el recibimiento del público tras haber tenido un pontífice argentino.