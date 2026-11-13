Qué pasó finalmente con el guanaco suelto que recorrió el centro de Río Gallegos

En el programa La Mañana de LU12 repasaron la insólita aparición de un guanaco adulto que corrió suelto por distintos sectores de Río Gallegos y generó gran repercusión entre los vecinos y en las redes sociales. Durante el envío aclararon que, pese a las versiones que hablaban de varios ejemplares, se trató de un único animal que se desplazó a gran velocidad por puntos como la esquina de Kirchner y San Martín, la costanera y los barrios Evita y Belgrano hasta ser atrapado por personal de Bomberos. Uno de los conductores relató el momento en que se lo cruzó con su vehículo en pleno centro: “Ya lo teníamos encima, venía corriendo pero a 100 por hora el guanaco, todo desbocado y asustado”. Además, compartieron los mensajes de la audiencia que reportó haberlo visto pasar por otros puntos de la ciudad y comentaron con humor los memes que circularon en internet tras el episodio.