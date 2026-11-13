En el programa La Mañana de LU12 repasaron la insólita aparición de un guanaco adulto que corrió suelto por distintos sectores de Río Gallegos y generó gran repercusión entre los vecinos y en las redes sociales. Durante el envío aclararon que, pese a las versiones que hablaban de varios ejemplares, se trató de un único animal que se desplazó a gran velocidad por puntos como la esquina de Kirchner y San Martín, la costanera y los barrios Evita y Belgrano hasta ser atrapado por personal de Bomberos. Uno de los conductores relató el momento en que se lo cruzó con su vehículo en pleno centro: “Ya lo teníamos encima, venía corriendo pero a 100 por hora el guanaco, todo desbocado y asustado”. Además, compartieron los mensajes de la audiencia que reportó haberlo visto pasar por otros puntos de la ciudad y comentaron con humor los memes que circularon en internet tras el episodio.
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