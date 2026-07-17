¿Qué prometieron los riogalleguenses si argentina se consagra campeón del mundo?

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Argentina de cara a la esperada final del mundial 2026, en la que argentina se enfrentará a españa, la opinión austral salió a las calles de la capital santacruceña para conocer qué promesas hicieron los vecinos en caso de que la selección nacional conquiste su cuarta estrella.

🎙️ raparse el pelo, tatuarse, bañar al perro e incluso casarse fueron algunos de los compromisos que mencionaron los entrevistados si la albiceleste logra el histórico bicampeonato del mundo.

#selecciónargentina #mundial2026 #riogallegos #argentina #fútbol