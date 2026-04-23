Qué revisará la Justicia sobre la condena al ex agente de tránsito por el homicidio a Cokito Oyarzo

El proceso judicial por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo entra en una instancia decisiva: el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz confirmó que el próximo 20 de mayo se dará a conocer la sentencia de casación contra Jorge Vera.

Durante la audiencia, fiscalía, querella y defensa expusieron sus posturas sobre la calificación del hecho, mientras los jueces avanzan en la deliberación que definirá si se mantiene o modifica la condena vigente.

El fallo será determinante, ya que podría cambiar la figura legal de homicidio imprudente a una más grave como dolo eventual, además de revisar la pena impuesta.

El caso, que conmocionó a Río Gallegos tras el trágico hecho ocurrido en 2023, mantiene en vilo a la comunidad y a la familia de la víctima, que continúa reclamando justicia y una condena acorde a la gravedad de lo sucedido.

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