Qué se necesita para sumar donaciones y voluntarios a la colecta navideña de Horacio Huecke

En diálogo con LU12 AM680, se dieron a conocer los detalles de una nueva edición de la campaña solidaria navideña encabezada desde hace 12 años por Horacio Huecke en Río Gallegos, quien representa a Papá Noel para recolectar juguetes destinados a niños que no tienen la posibilidad de acceder a uno.

La recepción de donaciones comienza a partir del 19 de noviembre en un local ubicado en Avenida Kirchner 621, entre Servicios Públicos y la Joyería Tepa. Se aceptan juguetes nuevos o usados en buenas condiciones, aclarando que no se reciben artículos rotos ni incompletos. Asimismo, la organización busca voluntarios para colaborar en la recolección a domicilio para quienes no puedan acercarse al local, así como personas que ayuden a envolver y preparar los regalos en bolsas para su posterior entrega.

Según señaló Huecke, el año pasado la iniciativa logró reunir alrededor de 8.000 juguetes gracias a la solidaridad de los vecinos. Como parte de las actividades, el próximo 12 de diciembre se realizará un show navideño en la Plaza San Martín que contará con la presencia de Papá Noel, personajes, juegos, sorpresas y chocolatada.