Qué se sabe de la camioneta que atropelló a un nene en bicicleta y huyó del lugar

Una camioneta atropelló a un nene que circulaba en bicicleta en la intersección de Hernán Cortés y Batalla Puerto Argentino y se dio a la fuga sin asistir a la víctima. El episodio trascendió a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa el impacto del vehículo contra el menor. Testigos del hecho intervinieron de inmediato para auxiliar al niño, llamaron a la policía y a una ambulancia, además de fotografiar la camioneta para identificar al propietario y aportar la patente. La madre del menor, identificada como Santino, expresó su indignación a través de una publicación en redes sociales donde detalló: “En el día de hoy a las 16:15 en Hernán Cortés y Batalla Puerto Argentino, esta persona si así se lo puede llamar, atropelló a mi hijo y lo dejó tirado”. Asimismo, la mujer agregó que las personas que pasaban por el lugar se quedaron a socorrerlo y que “cuando frenan hasta por un animal, él no hizo nada y se fue”. En cuanto al estado de salud, la madre confirmó que el niño sufrió golpes, dolores y puntos en la cabeza, y que además su bicicleta quedó destruida, remarcando que “gracias a Dios, mi hijo solo tiene golpes y puntos en la cabeza. Digo solo golpes porque podría haber sido peor”. Durante la cobertura radial, los periodistas señalaron que la actitud de abandonar al niño agravó considerablemente la situación, calificándola de desprovista de empatía e indefendible, más allá de la presunta distracción al volante o la posible imprudencia inicial del conductor.