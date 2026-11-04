Qué se sabe de la suspensión de embargos de ARCA y el pedido de Nación a las provincias

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció durante la 32ª conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta el próximo año, una medida largamente solicitada por pymes y empresas ante las dificultades financieras. En el mismo marco, el funcionario nacional solicitó a las provincias la eliminación del impuesto de sellos, ofreciendo como compensación cubrir el 50% de lo que se dejaría de recaudar por dicho concepto. Durante la emisión periodística se analizó el impacto económico de esta medida en la provincia de Santa Cruz, detallando que, según los registros oficiales de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), en los primeros nueve meses del año la recaudación por sellos ascendió a 34.147 millones de pesos, representando el segundo ingreso tributario propio de la provincia detrás de Ingresos Brutos. En este sentido, se advirtió que de eliminarse el gravamen, Santa Cruz percibiría una pérdida estimada en más de 17.073 millones de pesos en ese período, afectando directamente a la cuenta unificada del tesoro provincial destinada a gastos corrientes y salarios, mientras se aguarda conocer la postura oficial del gobierno provincial frente a la propuesta nacional.