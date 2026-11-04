Qué se sabe de la visita de Oscar Parrilli y Carlos Castagneto a Río Gallegos el 17 de noviembre

Oscar Parrilli, exsenador nacional y actual presidente del Instituto Patria, junto al diputado nacional Carlos Castagneto encabezarán una jornada política en la ciudad de Río Gallegos en el marco de la conmemoración de los 44 años de la creación de la agrupación “Los Muchachos Peronistas”, fundada el 17 de noviembre de 1982. La convocatoria es impulsada por Rudy Ulloa y la militancia de la organización bajo la consigna “Primero la patria, luego el movimiento y después las personas”, con el objetivo central de “promover la unidad del movimiento justicialista y expresar el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. El evento tendrá lugar el 17 de noviembre a las 19:00 horas en la sede del NK Ateneo, ubicada en Alvear 175 de la capital santacruceña, donde los referentes nacionales estarán a cargo de una disertación junto a otros expositores locales y nacionales. Durante la presentación de la jornada se remarcó “la importancia de fortalecer la unidad y la organización”, encuadrando este encuentro dentro de las distintas acciones que se realizan a nivel nacional bajo el reclamo de “Cristina Libre”, a la espera de definiciones en organismos internacionales como la ONU.