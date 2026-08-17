¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear” viene del mundo de los videojuegos y significa repetir una acción para acumular puntos o recursos. “Aura”, en el lenguaje de internet, se usa para hablar de presencia, estilo o esa seguridad que hace que alguien destaque.

Entonces, cuando dicen que alguien está “farmeando aura”, quieren decir que está haciendo algo que le suma puntos de admiración, respeto o presencia.

Puede ser una entrada triunfal, una respuesta ingeniosa o incluso una forma irónica de señalar a alguien que está intentando demasiado llamar la atención.

El lenguaje de internet cambia todo el tiempo. Seguimos el avance de estas tendencias y te las traducimos en las redes de La Opinión Austral.