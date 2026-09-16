¡Que los cumplas feliz, Carlos Zapico!

Este 14 de septiembre, el histórico periodista y relator del Grupo La Opinión Austral, Carlos Zapico, celebró su cumpleaños número 78 de una manera muy especial: en plena transmisión de “Música de Motores” por Radio LU12 AM680. La producción sorprendió al querido conductor con una torta y un festejo que rápidamente se convirtió en un emotivo momento al aire.

Con casi cinco décadas dedicadas al automovilismo, Zapico es una de las voces más reconocidas de la actividad en Santa Cruz. La cabina principal del Autódromo José Muñiz lleva su nombre desde 2023 y también ha recibido reconocimientos de la Cámara de Diputados. Entre saludos, mensajes y mucho cariño, Carlos agradeció a quienes se acordaron de su cumpleaños y destacó que esos gestos “son cosas que no se van a olvidar tan fácilmente”.

¡Feliz cumple, Carlos!