“Queremos volver a casa”: angustia a bordo del crucero donde murieron tres personas por hantavirus

Un brote de síndrome respiratorio agudo en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde, dejó al menos tres personas fallecidas y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. Según precisaron fuentes oficiales, uno de los pacientes dio positivo por hantavirus, mientras se investigan otros casos sospechosos. Los pasajeros continúan a bordo bajo estrictas medidas sanitarias y sin poder desembarcar, en medio de la incertidumbre y el temor.

El influencer de viajes Jake Rosmarin compartió un video donde relata con angustia lo que viven dentro del barco: miedo, falta de información y desesperación por regresar a casa. “No somos solo titulares”, expresó, pidiendo empatía y recordando que detrás de la noticia hay personas reales. Las autoridades evalúan posibles evacuaciones hacia las Islas Canarias, mientras la OMS monitorea la situación y los pasajeros esperan respuestas.