¿Quién juzga a quienes nos juzgan?

En Santa Cruz existe el Tribunal de Enjuiciamiento, también conocido como Jury, un organismo con facultades para investigar y remover a jueces y funcionarios judiciales denunciados por mal desempeño, negligencia, impericia o incumplimiento de sus funciones.

El organismo está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia, un diputado letrado y un abogado de la matrícula provincial. Sus integrantes se definen mediante un sorteo que se realiza cada mes de mayo.

Hasta mayo de 2027, el Tribunal de Enjuiciamiento estará conformado por Contreras en representación del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Aybar por los abogados matriculados y Adriana Nieto por la Cámara de Diputados.

En diálogo con La Opinión Austral, Adriana Nieto recordó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia contra un magistrado. El único requisito es que esté acompañada por la firma del denunciante y la de un abogado patrocinante.

Las denuncias pueden presentarse en la Cámara de Diputados para iniciar el trámite correspondiente, con el objetivo de garantizar el control sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.