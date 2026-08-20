¿Quién tiene Tinder? La inesperada pregunta de Nacho Torres en el Council of the Americas

Una pregunta inesperada de Ignacio “Nacho” Torres desató las risas del auditorio durante el Council of the Americas. En plena exposición, el gobernador de Chubut preguntó cuántos de los presentes tenían Tinder, pero la referencia no fue casual: la utilizó para explicar cómo el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos demandará cada vez más energía.

Detrás del momento distendido hubo un mensaje de fondo sobre el futuro energético de la Argentina. Torres sostuvo que el país tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones, pero advirtió que será indispensable ampliar la infraestructura eléctrica y construir nuevas líneas de alta tensión para abastecer industrias de alto consumo energético, como los datacenters.

Durante su participación también habló sobre el desarrollo de los recursos naturales, el agregado de valor, la generación de empleo y la necesidad de aprovechar el contexto internacional para impulsar el crecimiento económico.

👉 Este video es un recorte de la participación de Ignacio Torres en el panel “Energía: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”, realizado en el Council of the Americas, donde compartió escenario con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; Hugo Eurnekian (CGC) y Rodolfo Freyre (Southern Energy LNG).

📍 Cobertura especial de La Opinión Austral, con la periodista Laura Morales y la fotógrafa Camila Ferrer Pose.

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