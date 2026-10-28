Quiénes son las tres mujeres desaparecidas que busca la Policía en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz mantiene activa la búsqueda de tres mujeres en Río Gallegos y solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con sus paraderos. A las tareas iniciadas para localizar a Joana Olguín, de 36 años, y a Camila Alejandra Guineo, de 27 años, se sumó recientemente la búsqueda de una adolescente menor de edad, identificada como Ludmila Otrino, de 17 años, según se confirmó durante la jornada: “tres búsqueda de tres mujeres desaparecidas en el centro de la ciudad”, señalaron al comunicar que “ya son tres” las personas buscadas. Ludmila Otrino es descripta como una joven de “contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 m, tiene la tez clara, cabello corto rubio y ojos celestes”. Por su parte, la Policía de Santa Cruz informó que Joana Olguín, de 36 años, “se retiró del Centro de Salud Mental el domingo 25 de octubre a las 22:45”; es de “tez blanca, mide 1,65 m, tiene el cabello negro enrulado y tatuajes”, y vestía “un pantalón de jean claro, una remera verde oscura y mocasines negros”. En tanto, Camila Alejandra Guineo, de 27 años, es de “contextura robusta, tez blanca, mide aproximadamente 1,70 m y posee cabello largo negro con reflejos marrones”, llevando al momento de ausentarse “una campera tipo parka, una calza deportiva verde y rosa, zapatillas negras marca Nike y se llevaba una mochila verde agua”. Desde las fuerzas de seguridad remarcan que “cualquier dato que puedan llegar a tener de referencia puede aportar información” y pidieron a la población que, “ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a las mujeres, se comunique al 911 o se dirija a la dependencia policial más cercana”.