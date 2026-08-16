Raíces del Sur: la historia del hip-hop en Río Gallegos y sus orígenes

Nicolás Barrientos, conocido como Sólido Reptiliano, y Dani visitaron Desorden en la Mesa para hablar sobre la cultura hip-hop, sus orígenes y el desarrollo de la escena en Río Gallegos.

Los integrantes de Raíces del Sur explicaron la diferencia entre el rap y la cultura hip-hop, que integra expresiones como el graffiti, el breaking y el DJ. También repasaron sus orígenes vinculados a las block parties en Estados Unidos y a la confluencia de culturas afroamericanas, latinas y caribeñas.

Durante la entrevista, contaron cómo llegó el rap a Río Gallegos en los años 90 y destacaron que la escena local se desarrolló en paralelo a Buenos Aires, sin conexión directa entre ambas. En sus inicios, los grupos utilizaban instrumentos y bandas de rock para hacer rap debido a la dificultad de acceder a equipos como bandejas y samplers.

También remarcaron el crecimiento del hip-hop entre las nuevas generaciones y el rol de talleres, organizaciones e instituciones que impulsan actividades como freestyle, escritura, graffiti y breaking. Según explicaron, el hip-hop funciona como un espacio de expresión, integración y contención para jóvenes.

La charla incluyó una explicación sobre el freestyle y el término “farmear aura”, asociado a la idea de sumar o perder “puntos” de presencia o carisma, especialmente usado por las nuevas generaciones.

Raíces del Sur reúne la historia del rap y el hip-hop en Santa Cruz. El primer capítulo está disponible en YouTube y el proyecto tendrá seis capítulos. El segundo estará dedicado a la Zona Norte de la provincia, con foco en Caleta Olivia y Pico Truncado, y se presentará un adelanto durante la Feria del Libro.