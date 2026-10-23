Ramiro Kroeger, una historia de esfuerzo y respeto

Ramiro Kroeger, histórico dueño del bar Los Vascos, falleció este martes por la noche a los 96 años, tras sufrir una neumonía. Su figura quedó ligada a la historia y la identidad de un lugar emblemático, donde construyó una trayectoria marcada por el esfuerzo y el trabajo.

En una entrevista con La Opinión Austral en 2023, dejó una frase que resumía su vida: “Pasé una vida hermosa, no me faltó nada”. También recordó sus comienzos: “Empecé de abajo y nadie me enseñó, todo se aprende”, y destacó la importancia del respeto por la familia, el apellido y los valores. Un legado que permanecerá en la memoria de quienes lo conocieron.