Rasgido habló de la presunta planificación de un ataque en el Secundario N°25

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, se refirió a las medidas de prevención que se realizaron tras la presunta planificación de un ataque armado por parte de una alumna del Colegio Secundario N°25 de Río Gallegos. Explicó que, apenas se tomó conocimiento de la situación, se activó el protocolo correspondiente, se convocó a las familias, se realizó la denuncia y se estableció un formato institucional para garantizar el cuidado de la estudiante y de toda la comunidad educativa.

Rasgido también destacó las acciones que lleva adelante el CPE para prevenir y abordar situaciones de bullying y conflictos en las escuelas. En este sentido, mencionó la guía aprobada para trabajar situaciones complejas y una reciente jornada sobre convivencia democrática, en la que participaron cerca de 900 estudiantes en Río Gallegos. “También con la guía trabajamos cómo prevenir estas situaciones”, señaló, remarcando la importancia de construir espacios de respeto, diálogo y convivencia dentro de las comunidades educativas.