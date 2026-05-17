Récord de participación en el Torneo Provincial de Natación

Desde las 9 horas de este domingo se lleva a cabo la segunda fecha del campeonato anual de natación en la pileta del natatorio Wenceslao Peisci del Club Hispano Americano. La competencia reúne a 200 nadadores de localidades como El Calafate, Piedrabuena, San Julián y Gobernador Gregores.

La jornada deportiva se divide en dos turnos durante este domingo. Las actividades de la mañana finalizan cerca de las 12 del mediodía, mientras que por la tarde la acción se retoma desde las 16 hasta las 19 horas aproximadamente.

El entrenador del club anfitrión, Andrés Bicocca, recordó que la fecha inicial del certamen se realizó en El Calafate y tuvo como ganador al Club Flipper. El circuito anual continuará su cronograma en Gobernador Gregores durante septiembre y en Las Heras en el mes de noviembre.

La agenda del Hispano Americano sumará nuevos desafíos internacionales y nacionales en el corto plazo. Un grupo de la categoría cadetes competirá en el torneo nacional en Santiago del Estero la próxima semana, mientras que a fines de mayo disputarán la primera fecha del Circuito Patagónico Austral.