RCP en 30 segundos: una clase inesperada en plena calle

Voluntarios y estudiantes de Cruz Roja Salta realizaron una intervención urbana para enseñar técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el tiempo que dura la luz roja de un semáforo, en un cruce emblemático de la ciudad.

La actividad se llevó adelante en inmediaciones del Monumento a Güemes, un sector de alta circulación donde automovilistas y peatones se encontraron con una demostración práctica y sorpresiva en medio de la rutina diaria.

El objetivo fue claro: socializar los pasos fundamentales de la RCP en apenas 30 segundos, el tiempo promedio de espera en ese semáforo. Para eso, los voluntarios utilizaron carteles informativos y un maniquí, mostrando cómo actuar ante una emergencia.

Desde la Cruz Roja explicaron que la iniciativa buscó acercar estos conocimientos vitales a personas que no suelen participar de capacitaciones formales. Recordaron que, ante una persona inconsciente y que no respira, se debe llamar al 107 o 911 y comenzar con compresiones torácicas a un ritmo de 120 por minuto.