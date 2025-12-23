Área infantil en aeropuerto de Río Gallegos: “Es un mimo a la sociedad que nos bancó meses de obra”

En el marco de la reapertura del Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”, se estrenó un nuevo espacio infantil pensado para los más chicos, tras cuatro meses de obras y una inversión millonaria de Aeropuertos Argentina 2000.

El administrador del aeropuerto, Gustavo Giralda, explicó a La Opinión Austral que el sector surgió a partir del trabajo conjunto del personal, destacando la labor de una colaboradora del aeropuerto que se encargó de pintar y dar forma al espacio.

Además, señaló que se realizó un convenio con una juguetería local que aportó los juguetes para que los niños puedan entretenerse mientras esperan su vuelo, resaltando que todos aportaron su granito de arena para concretar la idea.

Finalmente, definió el área infantil como “un mimo a la sociedad de Río Gallegos que nos bancó 4 meses de obra”, en agradecimiento por la paciencia de los vecinos durante el cierre del aeropuerto.