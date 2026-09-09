Reactivación petrolera en Santa Cruz: el nuevo equipo de perforación de CGC en zona norte

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó del acto de inauguración de una nueva torre de perforación de la compañía CGC en la zona norte provincial. Con cobertura especial de La Opinión Austral, el mandatario destacó la importancia de esta inversión para reactivar la actividad hidrocarburífera regional en un contexto complejo marcado por la competencia directa de Vaca Muerta y el impacto generado por la salida de YPF de los campos maduros.

Durante su discurso, acompañado por funcionarios provinciales y el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, Vidal remarcó el esfuerzo del Gobierno provincial tras haber reducido tres puntos de regalías a las operadoras para fomentar la vuelta de equipos y empresas de servicios como San Antonio. La jornada incluyó reflexiones sobre el desafío de recuperar el empleo formal en localidades históricamente ligadas a la industria como Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco y Caleta Olivia.