Reapareció el Papa León XIV luego de su operación: confirman su evolución y la gira sudamericana

El Papa León XIV reapareció públicamente durante el rezo del Ángelus en el Vaticano tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon un lóbulo del pulmón. Durante la transmisión de La Mañana de LU12, se analizó la evolución médica de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y las repercusiones sobre su itinerario internacional. Su médico personal informó que la recuperación postoperatoria ha sido favorable, señalando que el pontífice no tendría inconvenientes para mantener su agenda prevista de viajes por Sudamérica, la cual incluye visitas a la Argentina, Uruguay y Perú en las próximas semanas. En el piso remarcaron que el avance de la gira “va a ser progresivo en la evolución, va a estar sujeta a la evolución del Papa”, por lo que los profesionales irán evaluando de cerca el proceso para descartar cualquier tipo de involución médica repentina. Asimismo, en la mesa periodística compararon la situación del pontífice de 70 años con el antecedente de Jorge Bergoglio, recordando que “tuvo una operación similar cuando era joven y vivió toda su vida con ese problema”, y concluyeron que la pronta recuperación del Santo Padre permite sostener la expectativa por su arribo al país.