Rechazaron la libertad condicional a José López: los motivos del fallo

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El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de José López, exsecretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito y por la Causa Vialidad.

A pesar de haber cumplido los plazos temporales fijados para solicitar el beneficio, los informes penitenciarios y técnicos determinaron un pronóstico de reinserción social negativo.

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