Reconocieron a escritores locales y al colectivo Río Gallegos Lee

En el marco del Día Provincial del Escritor Santacruceño, el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos distinguió a escritores y escritoras de la ciudad, además de reconocer la trayectoria del colectivo Río Gallegos Lee, un espacio autogestivo que desde 2022 promueve la lectura, la escritura y el encuentro comunitario.

Durante el acto fueron reconocidos Cecilia Maldini, Susana “Tati” Guilio, Mariel Cárdenas, Emanuel Figueroa y Luis Ferrarassi por sus aportes a la literatura local. Tras la ceremonia, Mariel Cárdenas y Susana “Tati” Guilio dialogaron con La Opinión Austral y destacaron la emoción por el reconocimiento, el crecimiento del colectivo y la importancia de generar espacios donde las obras puedan ser compartidas.

Río Gallegos Lee continúa fortaleciendo la escena cultural de la ciudad con encuentros de lectura, el taller de poesía Escribientes y nuevas propuestas como el Cortázarpalooza, que se realizará el 22 de agosto en la Biblioteca de la Cámara de Diputados.