Renunciaron 10 diputados nacionales antes de la jura de los elegidos en las elecciones 2025

La Cámara de Diputados aceptó una decena de dimisiones en una sesión especial previa a la jura 2025.

Las salidas habilitan el ingreso de reemplazantes que completarán mandatos en curso.

El recambio legislativo incluyó casos vinculados a asunciones en otros cargos y a la transición de dirigentes que ganaron bancas en las elecciones de octubre.

Este miércoles juran 127 diputados nacionales y se eligen autoridades para 2026. Por Santa Cruz asumen Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho y Jairo Guzmán.

⚖️ La Libertad Avanza se consolida como primera minoría con 95 diputados, superando a Unión por la Patria. LLA busca la vicepresidencia primera mientras UP ratifica a Cecilia Moreau.

🌎 La Cámara también incluye al PRO, UCR, Frente de Izquierda y Provincias Unidas. Los nuevos diputados santacruceños reemplazan a Roxana Reyes, Gustavo González y Facundo Prades.

