Repartidor de Pedidos Ya persiguió a un ladrón de bicicletas y terminó lesionado en Río Gallegos

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Un joven fue víctima del robo de su bicicleta mientras realizaba un trámite en inmediaciones de la AFIP, en Avellaneda y Alberdi, Río Gallegos.

Al advertir el robo, salió corriendo detrás del sospechoso. Un repartidor de Pedidos Ya que acababa de entregar un pedido vio la situación e intentó alcanzarlo en moto.

La persecución terminó en Alberdi casi Rawson, donde el ladrón empujó al trabajador, que cayó de la motocicleta y quedó con el rodado sobre una de sus piernas. Al llegar La Opinión Austral, el repartidor tenía dificultades para ponerse de pie y no sabía si se había lesionado la rodilla o el tobillo.

El joven damnificado, en tanto, expresó: “Nunca pensé que me iban a robar la bicicleta”.

Mirá las imágenes y el relato de lo ocurrido en pleno centro de Río Gallegos.

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