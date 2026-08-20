Un joven fue víctima del robo de su bicicleta mientras realizaba un trámite en inmediaciones de la AFIP, en Avellaneda y Alberdi, Río Gallegos.
Al advertir el robo, salió corriendo detrás del sospechoso. Un repartidor de Pedidos Ya que acababa de entregar un pedido vio la situación e intentó alcanzarlo en moto.
La persecución terminó en Alberdi casi Rawson, donde el ladrón empujó al trabajador, que cayó de la motocicleta y quedó con el rodado sobre una de sus piernas. Al llegar La Opinión Austral, el repartidor tenía dificultades para ponerse de pie y no sabía si se había lesionado la rodilla o el tobillo.
El joven damnificado, en tanto, expresó: “Nunca pensé que me iban a robar la bicicleta”.
Mirá las imágenes y el relato de lo ocurrido en pleno centro de Río Gallegos.
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