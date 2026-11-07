Represas en Santa CRuz: habla el secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena

En entrevista con LU12, el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, brindó detalles sobre la firma del convenio para la reactivación de las represas hidroeléctricas tras tres años de paralización. El funcionario explicó que se concretó la rúbrica de dos instrumentos: por un lado, los detalles operativos fijados entre la UOCRA y la UTE Gesoba (Electroingeniería) —los cuales fueron homologados por la provincia—, y por el otro, un acta acuerdo firmada directamente entre la provincia y la empresa para garantizar la normativa vigente: “firmamos este con la empresa con la UTE un acta acuerdo mediante el cual sometían el absoluto respeto a la ley 3960 que habla del 90/10 y también de priorizar el compre santacruceño a partir de las pequeñas y medianas empresas locales”.

Respecto a la generación de empleo, Aravena precisó que se estiman 1.800 puestos vinculados directamente al sitio de obra y cerca de 2.200 de forma indirecta a través de subcontratistas en localidades como Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena. En cuanto al estado actual del personal y al mecanismo de contratación, señaló: “Actualmente hay alrededor de 232 o 233 trabajadores que ya están llevando adelante actividades que tienen que ver con reacondicionar el sitio”. Asimismo, aclaró que el ingreso del resto de los operarios para alcanzar el pico de obra en los próximos dos a tres meses “se hace a través de la bolsa de trabajo de la UOCRA”, la cual es fiscalizada por el Ministerio de Trabajo mediante el sistema de registración laboral SIREL para verificar el cumplimiento de la proporción de mano de obra local.

Por último, el secretario confirmó que el plan de trabajo priorizará la finalización de la represa La Barrancosa (Gobernador Jorge Cepernic), la cual presenta cerca de un 42% de avance, para luego continuar con la represa Cóndor Cliff (Néstor Kirchner): “Avanzar con la Barrancosa rápidamente y luego sí continuar con la otra”. Adicionalmente, Aravena adelantó que se modificó la fecha de la paritaria de la administración pública para el martes a las 8:00 hs y anunció la firma en Buenos Aires de los nuevos convenios colectivos de trabajo para los empleados municipales de Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Gobernador Gregores.