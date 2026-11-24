Repudio en el Industrial 4 de Río Gallegos por la difusión de una lista sexista

En el pase de La Mañana de LU12 AM680 se informó sobre el repudio de la comunidad de la Escuela Industrial N.º 4 “José Menéndez” de Río Gallegos tras la difusión, el domingo 22 de noviembre, de una lista elaborada por alumnos de sexto año que clasificaba a mujeres de la institución con categorías sexuales descalificadoras. El material incluía nombres de alumnas, docentes, preceptoras y trabajadoras de la escuela.

Las personas involucradas cuestionaron la cosificación y la exposición pública sin consentimiento, advirtieron sobre el impacto en el trato digno y la convivencia escolar, y reclamaron responsabilidades a quienes elaboraron, ampliaron o difundieron el listado. En el comentario al aire se señaló que “esto no puede suceder más en estos tiempos” y se pidió que las autoridades correspondientes intervengan.

Además, se destacó que el centro de estudiantes difundió un comunicado de rechazo en el que solicitó que el hecho no se minimice como una broma y puso a disposición escucha y acompañamiento con discreción.