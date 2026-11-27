Restricción vehicular por ráfagas en Santa Cruz y advertencia a motociclistas

El gobierno de Santa Cruz dispuso una restricción preventiva de circulación para todo tipo de vehículos el 26 de noviembre, desde la 1 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, debido a una alerta de viento con ráfagas riesgosas para la transitabilidad en rutas y caminos de la provincia. Según se informó en La Mañana de LU12, la medida abarcó los tramos de la Ruta Nacional 40 entre Gobernador Gregores, Tres Lagos, El Calafate y Esperanza, y el corredor vinculada a 28 de Noviembre, Río Turbio y Esperanza, con reapertura prevista a partir de las 9 cuando comenzaba a disminuir la intensidad.

Durante el programa se remarcó el riesgo que representan las ráfagas y el estado de las rutas para quienes circulan en moto, una actividad habitual en esta época del año entre viajeros del norte argentino y de Brasil que recorren las rutas 3 y 40. Al respecto, se recordó la caída de motociclistas derribados por el viento en la zona en días recientes y el caso de un turista español que sufrió la fractura de tres costillas al caer de su moto tras tomar un bache en la Ruta 40.

Asimismo, en el pase se exhibieron imágenes de un turista sorprendido por ráfagas repentinas mientras cruzaba un puente colgante en Torres del Paine, quedando sujeto a ambos lados cerca de la mitad de la estructura cuando el viento arreció de forma abrupta, y se compartió el reporte de un oyente que advirtió sobre una lluvia intensa en el sector de la ría.