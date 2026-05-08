Río Gallegos bajo el agua: crecen los reclamos

Las intensas lluvias de las últimas 48 horas provocaron calles anegadas, complicaciones en el tránsito y serios inconvenientes para comerciantes de la capital santacruceña.

Locales ubicados sobre avenida Kirchner y Corrientes sufrieron el ingreso de agua tras el colapso del sistema cloacal, mientras sus propietarios denunciaron falta de respuestas y pérdidas materiales.

“¿Quién se hace cargo?”, expresó la dueña de una pastelería afectada, que pidió ayuda urgente luego de pasar horas sacando agua junto a otros comerciantes de la zona.

Desde SPSE indicaron que el sistema cloacal no está preparado para recibir descargas pluviales y confirmaron que realizaron trabajos en el sector afectado durante la tarde y la madrugada.

Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la madrugada del viernes y también podrían registrarse precipitaciones aisladas durante el fin de semana.