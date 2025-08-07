Río Gallegos celebró a San Cayetano

Con una procesión en las primeras horas de este jueves, abrieron las actividades para celebrar al santo del pan y el trabajo.

Por la tarde, hubo una caravana que partió desde la Catedral “Nuestra Señora de Luján”, una de las nueve iglesias jubilares del Año Santo 2025, hasta el santuario.

Tomando como ejemplo a San Cayetano, el administrador parroquial manifestó a La Opinión Austral que “cuanto más generosos seamos, menos problemas va a pasar la sociedad”.