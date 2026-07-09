Río Gallegos celebró el 9 de Julio con emoción y orgullo patrio

🇦🇷 Banderas celestes y blancas, música y una gran participación de la comunidad marcaron el acto por el Día de la Independencia en Río Gallegos. La ceremonia, realizada en la esquina de las avenidas Kirchner y San Martín, reunió a autoridades, fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas, instituciones educativas y vecinos, mientras la Banda Conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea interpretó el Himno Nacional Argentino. 🎺🎼

👧👦 Los más pequeños fueron protagonistas de la jornada con la participación de jardines de infantes, cuyos alumnos llegaron junto a sus familias para vivir una mañana cargada de emoción y sentido patrio. La celebración recordó los 210 años de la Declaración de la Independencia y volvió a reflejar el compromiso de la comunidad riogalleguense con la historia, los valores y las tradiciones argentinas.