Río Gallegos: cerró una reconocida hamburguesería y crece la preocupación por la caída del consumo

Una reconocida hamburguesería ubicada en pleno centro de Río Gallegos bajó sus persianas y se sumó a la lista de comercios que cerraron sus puertas en los últimos tiempos.

En diálogo con La Mañana de LU12, el periodista Matías Feneli informó desde el lugar sobre el cierre, la caída de las ventas y el impacto que atraviesa el sector comercial en Santa Cruz. También señaló la preocupación por el futuro de los trabajadores del establecimiento y las dificultades que enfrentan los pequeños comercios ante la disminución del consumo.