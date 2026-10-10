Río Gallegos: comienza a normalizarse el suministro de agua

Servicios Públicos finalizó ayer, cerca de las 21, los trabajos en el acueducto y puso en funcionamiento las bombas de succión para restablecer el servicio en la ciudad.

Algunos barrios ya cuentan con agua con normalidad, mientras que en otros el suministro comienza a regresar de manera progresiva. La recuperación del servicio se inició durante la madrugada.

Los trabajos se extendieron debido a que, además de la fisura inicial, se detectaron otros inconvenientes en el acueducto que también pudieron ser solucionados.

Según informaron, se espera que, con el correr de este sábado, el suministro se normalice en toda la ciudad, luego de que varios barrios comenzaran a quedarse sin agua desde el jueves por la noche.