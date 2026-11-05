Río Gallegos: confirmaron el nuevo emplazamiento de la escultura de Osvaldo Bayer en la costanera

El proyecto “Reconstruir a Bayer” anunció el 4 de noviembre que el nuevo homenaje al escritor, historiador y periodista Osvaldo Bayer tendrá su emplazamiento en el paseo costero de Río Gallegos. Esta iniciativa está encabezada por el escultor Miguel Jerónimo Villalba, quien es el autor del monumento original, y se financia mediante aportes comunitarios tras recibir el acompañamiento de figuras como León Gieco, artistas y diversas personalidades. Cabe recordar que la obra original había sido inaugurada en marzo de 2023 sobre la Ruta Nacional N° 3 y posteriormente fue destruida el 25 de marzo de 2025 mediante el uso de una retroexcavadora, bajo el argumento de Vialidad Nacional de que la estructura carecía de autorización y no respetaba la distancia reglamentaria respecto a la calzada. Por aquel episodio, en el que el fiscal Pablo Mansilla estimó el perjuicio económico en 11,5 millones de pesos, se abrió una investigación por presunto daño agravado contra el responsable del Distrito 23, Paulo Croppi. Luego del hecho, la escultura permaneció resguardada en un depósito del Complejo Cultural y fue objeto de polémicas y discusiones entre la provincia, la Comisión de la Memoria, la familia de Bayer y el propio Villalba en torno a la potestad de la obra y su politización. Finalmente, tras las tareas de restauración de la pieza, el homenaje al histórico historiador quedará instalado en un punto estratégico del sector de la ría para que pueda ser apreciado y valorado por toda la comunidad.