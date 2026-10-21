Río Gallegos despide a Ramiro Kroeger, el hombre que hizo de Los Vascos un lugar de encuentro

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Familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós a Ramiro Kroeger, quien falleció a los 96 años y dejó una huella imborrable en la historia de la capital santacruceña.

Durante décadas, estuvo al frente del emblemático bar Los Vascos, un espacio que trascendió lo comercial para convertirse en un punto de encuentro para generaciones de vecinos, viajeros y referentes de la cultura.

Su historia estuvo marcada por el esfuerzo, el trabajo y la hospitalidad. Hoy, su legado permanece en los recuerdos de quienes compartieron una charla, un café o una historia detrás de aquel mostrador.

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