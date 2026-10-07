Río Gallegos despidió a Messi con emoción: “Gracias por tantas alegrías”

Mientras en Buenos Aires se vivió la gran celebración, en Río Gallegos los vecinos también tuvieron su momento para despedir a Lionel Messi. Un Messi de tamaño real recorrió el centro de la ciudad y luego se instaló frente a La Opinión Austral para recibir los mensajes de los hinchas.

“¡Gracias Messi, te vamos a extrañar!”, dijo Ignacio, un pequeño que pudo verlo en el Mundial de Estados Unidos 2026. Reina y Camila también compartieron su emoción: “Nos duele tu partida, pero te amamos” y “gracias por tantas alegrías”.