Río Gallegos despidió a Nury Lozano: dolor y conmoción en la comunidad

Familiares, amigos y vecinos despidieron en el cementerio local de Río Gallegos a Nury Lozano, integrante de una conocida familia de la capital santacruceña y hermana del exconcejal Alberto Lozano y de Patricia Lozano, referente de la Asociación Civil Buen Día Vida.

Tras una prolongada lucha contra una grave enfermedad y las dificultades vinculadas al acceso a su tratamiento, la comunidad expresó un profundo pesar en su último adiós. En “La Mañana de LU12”, transmitido por LU12 AM680 y La Opinión Austral, se compartió el sentido homenaje y acompañamiento a su familia.