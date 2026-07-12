¡Río Gallegos estalló de emoción! así se festejó el pase de Argentina a semifinales

Con un grupo de músicos interpretando canciones patrias en el mástil ubicado en las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, vecinos y familias celebraron el histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Banderas, cánticos, abrazos y una enorme emoción se apoderaron del tradicional punto de encuentro de la capital santacruceña, donde cientos de personas salieron a compartir la alegría por la clasificación.

La Scaloneta avanzó a las semifinales tras vencer 3 a 0 a Suiza con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, desatando una verdadera fiesta celeste y blanca en todo el país.