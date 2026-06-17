Río Gallegos festejó el Hat-Trick de Lionel Messi en el centro de la ciudad

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026, los riogalleguenses salieron a celebrar el triunfo y se reunieron en la intersección de las avenidas San Martín y Kirchner.

Con banderas, camisetas y mucha emoción, los hinchas compartieron la alegría por el comienzo del camino mundialista del equipo campeón del mundo.

La pasión argentina volvió a sentirse en las calles de Santa Cruz con un festejo que reunió a familias, jóvenes y fanáticos.