Río Gallegos festejó la clasificación de Argentina a cuartos de final

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Una multitud copó la esquina de Kirchner y San Martín para celebrar una clasificación inolvidable. Banderas, cánticos, caravanas y abrazos marcaron una tarde de pura pasión albiceleste en la capital santacruceña.

Después de un partido para el infarto, tras ir dos goles abajo, Argentina logró una épica remontada por 3 a 2 ante Egipto y desató un festejo que quedará en la memoria de todos.

Familias enteras, jóvenes y fanáticos se reunieron en el tradicional punto de encuentro para cantar, saltar y compartir una celebración que unió a toda la ciudad bajo los colores celeste y blanco.

📸 La emoción, las banderas y la fiesta popular fueron protagonistas de una jornada que renovó la ilusión mundialista.