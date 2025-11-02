Río Gallegos honró a sus seres queridos en el Día de Muertos

Vecinos participaron de tres misas organizadas por la diócesis local y de un servicio gratuito de bendición de tumbas en el cementerio. Las familias recordaron con emoción a quienes partieron y compartieron mensajes llenos de amor y esperanza.

Entre los momentos más conmovedores, se destacó el mensaje de Graciela, madre de Facundo Díaz: “Recordarte con cariño, decirte que nunca te vamos a olvidar. Este caminar es para seguir honrando tu recuerdo y la alegría por vivir que nos dejaste.”

Las ceremonias se transformaron en un espacio de encuentro y contención para toda la comunidad, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria y los valores de respeto y amor hacia quienes ya no están.