Río Gallegos: referentes barriales destacaron el avance de las obras de gas en el barrio Chimen Aike

Distrigas S.A. comenzó los trabajos para concretar el cruce de la Ruta Provincial N.º 56 y avanzar con la ampliación de la red de gas en el barrio Chimen Aike. La obra permitirá extender la infraestructura y acercar el servicio a más familias de la zona.

En ese contexto, referentes barriales expresaron su agradecimiento a los trabajadores, a los equipos que acompañan las gestiones y a las autoridades provinciales por avanzar con las obras. También recordaron las dificultades que atravesaron durante años por la falta de servicios básicos.

Una de las vecinas puso el foco en las consecuencias de vivir sin gas: recordó los momentos de frío que sufrió junto a su familia y advirtió sobre los riesgos de las conexiones clandestinas y los incendios. “Nosotros queremos pagar nuestros servicios como todo ciudadano”, expresó.

Además, cuestionó a las gestiones anteriores por la falta de respuestas a los reclamos históricos de los vecinos y manifestó su acompañamiento al actual Gobierno provincial para que las obras puedan concretarse.

Por otra parte, se informó que avanza la licitación de nuevos trabajos para los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre, con la expectativa de que las conexiones puedan habilitarse progresivamente antes del próximo invierno.

El objetivo es que más familias puedan contar con un servicio esencial y atravesar los meses de bajas temperaturas en condiciones adecuadas.