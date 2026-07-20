Río Gallegos se prepara para una ola de frío extremo

El lunes 20 de julio se espera una mínima de -5 °C y una máxima de 1 °C. La mañana estará mayormente nublada y hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El martes 21 la temperatura descenderá aún más, con una mínima de -8 °C y una máxima de -1 °C. Para el miércoles 22 se pronostica la jornada más fría, con una mínima de -11 °C y una máxima de -3 °C. Ambos días tendrán cielo parcialmente nublado.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones al conducir y reducir la velocidad por la posible presencia de hielo, escarcha, nieve, niebla o baja visibilidad. También es importante consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor enfriamiento.

Recordá que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz, especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.