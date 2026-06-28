Río Gallegos se tiñó de celeste y blanco tras la victoria de Argentina sobre Jordania

La Selección argentina derrotó este sábado 3-1 a Jordania, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, y volvió a desatar la alegría de millones de hinchas en todo el país.

En Río Gallegos, capital de Santa Cruz, grandes y chicos vieron el encuentro en la pantalla gigante del Boxing Club y se acercaron al tradicional Mástil Mayor, ubicado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, para celebrar el triunfo de la “Albiceleste” y la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.