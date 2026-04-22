Río Gallegos vive los Juegos de Integración Patagónica

Con un gran acto inaugural en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, comenzaron los Juegos de Integración Patagónica en Río Gallegos, con la participación de delegaciones de las seis provincias de la región. El evento, que también tiene como sede a Caleta Olivia, reúne a jóvenes deportistas en disciplinas como tenis, escalada, gimnasia, taekwondo y lucha grecorromana, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo y la integración regional.

Autoridades provinciales destacaron la importancia de estos juegos como política pública y como punto de encuentro para fortalecer valores a través del deporte. Además, remarcaron el trabajo conjunto de clubes e instituciones que hicieron posible el evento, que se desarrollará hasta el jueves, cuando se disputen las finales y se definan los podios en cada disciplina.