Río Gallegos vivió una noche a puro color con el desfile de la primavera

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron este sábado del tradicional festejo por el Día de la Primavera. Carrozas, carros, murgas, comparsas y coreografías de baile recorrieron la avenida Kirchner, en una celebración que reunió a familias y grupos de toda la ciudad.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de “Dragones del Sur”, a cargo de los alumnos del Polivalente de Arte, que después de 12 años volvieron a participar del desfile de carrozas. Para la realización de la propuesta, los estudiantes utilizaron papel de diario donado por La Opinión Austral, que fue parte del trabajo creativo para darle forma a la imponente carroza.

También dijeron presente talleres, barrios, colectividades y agrupaciones que durante semanas se prepararon para llenar de color y alegría las calles de Río Gallegos.