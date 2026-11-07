Río Grande recibirá al papa León XIV con una gran caravana por la ciudad

Este sábado 7 de noviembre, la comunidad de Río Grande realizará una caravana para darle la bienvenida al papa León XIV, en vísperas de su llegada a la Argentina.

La convocatoria, impulsada por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, reunirá a comunidades parroquiales y vecinos. La concentración será a las 14 en el Parque de los Cien Años y la salida está prevista entre las 14:30 y las 15.

El recorrido pasará por distintos barrios, capillas y parroquias, incluyendo la Margen Sur, el centro y Chacra II, hasta llegar a la Misión Salesiana, donde finalizará la actividad.

La organización invita a decorar los vehículos con banderas argentinas y papales, además de globos blancos y amarillos. Quienes no tengan vehículo también podrán sumarse desde las veredas para acompañar el paso de la caravana.

En la Misión Salesiana habrá un momento de oración, una bendición y un encuentro para compartir tortas fritas y mate cocido. No se realizará una celebración eucarística.

León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.