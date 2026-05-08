Rocío Ceballos es profesora de música y coach vocal con una gran herencia cultural. Su proyecto se llama Kaani y nació de una necesidad de trabajo tras estar desempleada seis meses.
La familia de Rocío tiene raíces artísticas profundas en la región. Su abuelo fue fundador de Santa Cruz 4 y su madre es bailarina.
Kaani ofrece talleres de teatro antropológico y teatro para adultos dictados por Nixsa Güemes. También brinda clases de guitarra, piano y canto para principiantes desde los 8 años.
Fuera del Aire es un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez. Se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario