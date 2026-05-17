Rocío García respaldó el pedido de endeudamiento del Gobierno de Santa Cruz

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la diputada de la oposición Rocío García defendió la reactivación de la obra pública mediante este financiamiento para aliviar gastos fijos, mejorar la coparticipación y destinar fondos a paritarias salariales.

Recordó que “históricamente Santa Cruz ha tenido un presupuesto comprometido en un 90% o más”, realidad que ya se conocía en las campañas electorales. Se había planteado la de “aumentar los ingresos provinciales debido a que no alcanza para otorgar una recomposición salarial seria”.